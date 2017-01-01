سياسية ورأي


تحقيقات

مراهقون في صفوف الحشد الشعبي..حين داعب الفتى المقاتل أباه المقاتل قائلاً: "سأموت قبلك يا أبي"

في منطقة الكرمة، حيث المدخل الشمالي لمحافظة البصرة، عُلّقت يافطة كبيرة في أعلى عامود إنارة ينعى فيها "لواء المنتظر" أحد تشكيلات قوات الحشد الشعبي التي تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية، مقاتلها "الشهيد البطل أحمد جلاو الذي استشهد دفاعاً عن العقيدة والوطن ". وعلى مبعدة عن هذه اليافطة بنحو ثلاثين كيلومتراً شمالاً، وتحديداً عند معمل الورق، نعى لواء آخر هو "كتائب درع الشيعة" بالطريقة نفسها "شهيده إبراهيم بريسم" التي ظهرت صورته مرتدياً البزّة العسكرية، ممسكاً بندقية كلاشينكوف .



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شباب

أوقاف كردستان تكشف عن مقتل 250 مسلحاً كردياً ضمن صفوف "داعش"

وكالات: كشفت وزارة أوقاف إقليم كردستان، عن مقتل أكثر من 250 مسلحاً كردياً ضمن صفوف "داعش"، مؤكدة تراجع وجود المسلحين الكرد في صفوف التنظيم. وقال مسؤول العلاقات والتعايش الديني في الوزارة مريوان نقشبندي لموقع السومرية نيوز، إن "ما بين 250 ــ 260 من المسلحين الكرد المنضمين لصفوف داعش قتلوا خلال الفترة الماضية"، مبيناً أن "هؤلاء المسلحين قتلوا جراء القصف الجوي وهجمات قوات البيشمركة أو تم إعدامهم على خلفية تعاونهم مع الأجهزة الأمنية".


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