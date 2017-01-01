بإرادة قوية وعزيمة لاتلين وصمود شامخ وبدعم من حكومة اقليم كوردستان العراق استطاع هذا الإنسان الشجاع المواطن عبدالله الشريم أن يسجل بطولات صنع فيها نصرا حقيقيا وكبيرا وقهرا دائما لأعداء الإنسانية الدواعش الإرهابيين المجرمين واعوانهم من خلال تحرير ما يقارب من 300 سجين من النساء والاطفال والرجال الأبرياء في سجون الظلام الداعشية منذ سنتين من الاحتلال الداعشي لمناطقنا في سنجار
في منطقة الكرمة، حيث المدخل الشمالي لمحافظة البصرة، عُلّقت يافطة كبيرة في أعلى عامود إنارة ينعى فيها "لواء المنتظر" أحد تشكيلات قوات الحشد الشعبي التي تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية، مقاتلها "الشهيد البطل أحمد جلاو الذي استشهد دفاعاً عن العقيدة والوطن ".
وعلى مبعدة عن هذه اليافطة بنحو ثلاثين كيلومتراً شمالاً، وتحديداً عند معمل الورق، نعى لواء آخر هو "كتائب درع الشيعة" بالطريقة نفسها "شهيده إبراهيم بريسم" التي ظهرت صورته مرتدياً البزّة العسكرية، ممسكاً بندقية كلاشينكوف .
شوقي عبدالأمير...
دادة
هل أنتَ الجسرُ الذي
يعبرني إليكَ.
دادة
هل أنت الليلُ الذي يختلطُ بي
عندما يستحيلُ عبورُه .
ثلاثية الأغنية العراقية (المطرب والشاعر والملحن) في سبعينيات القرن الماضي خلدت لنا صفحات مستنيرة من تاريخ الأغية العراقية سواء العربية او الكردية، أما الآن فاننا نعيش أزمة الذائقة الموسيقية .
وكالات: كشفت وزارة أوقاف إقليم كردستان، عن مقتل أكثر من 250 مسلحاً كردياً ضمن صفوف "داعش"، مؤكدة تراجع وجود المسلحين الكرد في صفوف التنظيم.
وقال مسؤول العلاقات والتعايش الديني في الوزارة مريوان نقشبندي لموقع السومرية نيوز، إن "ما بين 250 ــ 260 من المسلحين الكرد المنضمين لصفوف داعش قتلوا خلال الفترة الماضية"، مبيناً أن "هؤلاء المسلحين قتلوا جراء القصف الجوي وهجمات قوات البيشمركة أو تم إعدامهم على خلفية تعاونهم مع الأجهزة الأمنية".